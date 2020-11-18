Валерий Брагин: Осадок после матча с «Трактором» неприятный

Главный тренер СКА прокомментировал поражение команды в домашнем матче с «Трактором» (0:1).

- Осадок после матча неприятный, конечно. С такой атакой мы должны забивать голы. Мы не забили сегодня ни одного гола, поэтому и поражение. Хотя моменты были, - приводит слова Брагина «РИА Новости».

Добавим, что после этого матча «Трактор», одержав пятую победу подряд, с 40 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. СКА расположился на второй позиции на «Западе» (35).