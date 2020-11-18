Анвар Гатиятулин: Со СКА непросто складывались два периода, в третьем удалось поровнее сыграть

Главный тренер «Трактора» прокомментировал победу команды в выездном матче со СКА (1:0).
- Непростой матч. Рады победе. Слова благодарности команде за самоотдачу. Непросто складывались два периода, в третьем удалось поровнее сыграть. Создали момент, со вбрасывания решили исход матча, - цитирует Гатиятулина пресс-служба «Трактора».
Добавим, что после этого матча «Трактор», одержав пятую победу подряд, с 40 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. СКА расположился на второй позиции на «Западе» (35).
источник: «Советский спорт»