Андрей Разин: Взяли три очка со «Спартаком» на выезде, но хотелось взять четыре

Главный тренер «Северстали» прокомментировал поражение команды в гостевом матче со «Спартаком» (3:4 ОТ).

- Тяжелая игра против прямого конкурента за выход в плей-офф. Начали хорошо, создавали моменты, но шайбы влетали в наши ворота. Взяли три очка со «Спартаком» на выезде, но я максималист и хотел взять четыре, - приводит слова Разина «РИА Новости».

После этой победы «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 28 очками занимает на «Западе» седьмое место.