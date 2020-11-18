Алексей Ковалев: Был уверен, что Панарин получит «Харт Трофи»

- Думаю, что Панарин заслуживал титул MVP. Я даже был уверен, что он получит «Харт Трофи». Потому что Артемий не в самой сильной команде стал вторым игроком лиги по полезности. Это о многом говорит. И я был очень удивлен, что награда ему не досталась, - приводит слова Ковалева «Матч ТВ».

Напомним, «Харт Трофи» по итогам прошлого сезона НХЛ выиграл нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, опередив в финальном голосовании Нэйтана Маккиннона и Панарина.

Панарин перебрался в «Рейнджерс» летом 2019 года, подписав с клубом семилетний контракт со среднегодовой зарплатой 11,6 млн долларов.