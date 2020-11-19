ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 ноября 14:16

Дубль Гинека Зогорны принес «Амуру» домашнюю победу над «Металлургом»

В последних пяти встречах КХЛ хабаровский клуб одержал три победы.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» – «Металлург» завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Героем встречи стал форвард хабаровчан Гинек Зогорна, оформивший дубль на 4-й и 62-й минутах. Соперник ответил результативным броском Андрея Чибисова (27).

«Амур» набрал 24 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Магнитогорцы идут на пятой строчке с 35 очками.

В следующем матче хабаровский клуб отправится в гости к СКА, а «Металлург» на своей домашней площадке примет «Северсталь». Обе встречи пройдут 22 ноября.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Г.Зогорна (Лугин, Турбин), 03:53 – 1:0. Чибисов (Песонен), 26:48 – 1:1 (бол). Г.Зогорна (Т.Зогорна), 61:01 – 2:1 (бол).

Вратари: Лангхамер – Олкинуора

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Kia Rio X (2020) цена и комплектацииНа этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве ожидается парад звездПодготовка автомобиля к зиме. Полезные советыРазгром сборной России от Сербии: последовала реакция Кремля«Включи голову!»: жене Дзюбы объяснили последствия разводаУткин о словах Черчесова: Это хамство на уровне повозки с осликом
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Полное расписание Евро-2020
После того как в четверг были сыграны стыковые матчи, появилось и полное расписание всех матчей.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.
«Претензии к каждому». Эксперты и журналисты критикуют «Спартак» за провал в Екатеринбурге
Спартаковским болельщикам остается верить в Валеру - тому играть против ЦСКА.
И снова о футбольных правилах. Иногда рукой можно. Но только если случайно
УЕФА просит разрешить футболистам случайно играть рукой.
Обмануть нас хотел. Вилков — всё. Больше судить не будет
Есть важная причина сегодняшнего провала русского футбола. Это наши судьи. Без персоналий - в России судят отвратительно.
Минус четыре года для российского спорта? Или всё-таки нет?
Спортивный арбитраж в Лозанне вынесет приговор России до конца года
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика