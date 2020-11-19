Дубль Гинека Зогорны принес «Амуру» домашнюю победу над «Металлургом»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» – «Металлург» завершился победой хозяев со счетом 2:1.
Героем встречи стал форвард хабаровчан Гинек Зогорна, оформивший дубль на 4-й и 62-й минутах. Соперник ответил результативным броском Андрея Чибисова (27).
«Амур» набрал 24 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Магнитогорцы идут на пятой строчке с 35 очками.
В следующем матче хабаровский клуб отправится в гости к СКА, а «Металлург» на своей домашней площадке примет «Северсталь». Обе встречи пройдут 22 ноября.
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