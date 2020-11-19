Сергей Светлов: «Амур» провел хорошую домашнюю серию, набрав 50 процентов очков с топовыми клубами

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов подвел итоги матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом», в котором его команда победила в овертайме со счетом 2:1.

– Очень напряженный матч, стоившая нам колоссальных сил и эмоций. Ребята бились до конца, хотели победить до последней секунды. Нам важно каждое очко сейчас. Неплохо оценю домашнюю серию, мы принимали топовые команды, и 50% набранных очков – хороший показатель, – цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.

Напомним, что благодаря сегодняшней победе «Амур» набрал 24 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче хабаровский клуб отправится в гости к СКА. Встреча состоится 22 ноября.