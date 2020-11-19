«Аванград» на выезде обыграл «Барыс»

Хоккеисты «Авангарда» обыграли «Барыс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.
В составе омского клуба заброшенными шайбами отметились Денис Зернов (5-я и 52-я минуты), Наиль Якупов (9), Алексей Емелин (17) и Кирилл Семенов (39), у казахстанской команды отличились Якоб Лилья (12) и Дмитрий Гурков (46).
После этой игры «Авангард» набрал 38 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Барыс», имея в активе 25 очков, занимает восьмое место.
источник: «Советский спорт»