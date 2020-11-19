Боб Хартли: Важная и такая большая для нас выездная победа над «Барысом»

- Важная и такая большая для нас выездная победа. Заключительный матч выездной серии, и, конечно, приятно закончить этот выезд на такой хорошей ноте. Мы знаем, какое непримиримое соперничество между нашими командами длится на протяжении многих лет.

Сегодня мы здорово провели первый период. Во втором и третьем также агрессивно и грамотно действовали, в каждом забивали. Все игроки выложились на сто процентов и проделали невероятный объем работы. Стоит отметить звено Дениса Зернова, они сегодня полностью доминировали, - цитирует Хартли пресс-служба казахстанского клуба.

Добавим, что после этой игры «Авангард» набрал 38 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Барыс», имея в активе 25 очков, занимает восьмое место.