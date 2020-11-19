Юрий Михайлис: В матче с «Авангардом» в каких-то моментах теряли концентрацию

- В первом периоде команда соперника превосходила нас в движении и борьбе. В каких-то моментах у нас была потеря концентрации. Ожидали, что команда соперника будет быстро уходить в контратаку, подключается третий и четвертый игрок. Второй и третий период где-то выровняли ситуацию, желание было исправить ход игры, сравнять счет. В каких-то моментах это получалось, позиционные атаки неплохие были. Но в целом опять пропускали контратаки и получали гол, - цитирует Михайлиса пресс-служба казахстанского клуба.

Добавим, что после этой игры «Авангард» набрал 38 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Барыс», имея в активе 25 очков, занимает восьмое место.