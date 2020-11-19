ЦСКА в гостях переиграл «Нефтехимик» (видео)

Хоккеисты ЦСКА переиграли «Нефтехимик» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Александр Попов (14-я минута), Кирилл Максимов (22), Андрей Светлаков (27) и Андрей Локтионов (52), у нижнекамской команды отличились Андрей Чивилев (15) и Павел Порядин (48).
После этой игры ЦСКА набрал 45 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Нефтехимик», имея в активе 16 очков, занимает на «Востоке» 11 место.
источник: «Советский спорт»