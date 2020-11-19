«Йокерит» под руководством Курри обыграл на выезде «Локомотив» (видео)

Хоккеисты «Йокерита» переиграли «Локомотив» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.
В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Джонатан Пудас (16-я минута), Эли Толванен (19), Брайан О'Нилл (28) и Ессе Йоэнсуу (38). У «Локомотива» отличился Атте Охтамаа (24).
Отметим, что наставник финского клуба Лаури Марьямяки находится на карантине, и в этой встрече обязанности главного тренера исполнял генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри.
После этой игры «Йокерит», набрав 25 очков в 20 встречах, поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Локомотив», имея в активе 36 очков после 26 матчей, занимает на «Западе» третье место.