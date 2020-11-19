Хет-трик Тихонова помог «Ак Барсу» обыграть на своей площадке «Торпедо» (видео)

Хоккеисты «Ак Барса» переиграли «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:5.
Виктор Тихонов (10-я, 18-я и 58-я минуты), Станислав Галиев (29), Дмитрий Воронков (32), Дмитрий Юдин (56) и Никита Лямкин (60), у нижегородской команды олтличились Энди Мили (3), Антон Шенфельд (30), Джордан Шварц (43), Иван Чехович (53) и Зият Пайгин (60).
После этой игры «Ак Барс» набрал 42 очка и вышел в лидеры турнирной таблицы Восточной конференции, «Торпедо», имея в активе 24 очка, занимает на «Востоке» десятое место.
источник: «Советский спорт»