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19 ноября 22:00

Хет-трик Яшкина помог московскому «Динамо» обыграть одноклубников из Риги (видео)

Для главного тренера бело-голубых Владимира Крикунова эта победа стала 204-й на посту главного тренера «Динамо».

Хоккеисты московского «Динамо» одержали победу над «Динамо» (Рига) в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:1.

В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Вадим Шипачев (8-я минута), Дмитрий Яшкин (11, 32, 45), Андрей Миронов (45) и Егор Брызгалов (47), у рижан отличился Зак Митчелл (29).

Отметим, что Владимир Крикунов сравнялся по количеству побед с Владимиром Юрзиновым на посту главного тренера «Динамо» и теперь уступает по этому показателю лишь Аркадию Чернышеву (536).

После этой игры москвичи набрали 32 очка и расположились на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, рижане с десятью очками занимают на «Западе» 11-е место.

источник: «Советский спорт»
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