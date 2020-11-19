Яри Курри: Давно не тренировал, ребята здорово сыграли с «Локомотивом»

И.о. главного тренера «Йокерита» прокомментировал победу команды в матче с «Локомотивом» (4:1).

- Команда была готова к этому матчу, это было видно с утра. Мы провели матч с хорошим движением, спасибо Андерсу Линдбеку - он подтащил в нужные моменты. Давно не тренировал, ребята сыграли здорово. Это был важный матч, и они хотели победить. В свою очередь я просто пытался получить удовольствие от этой работы, было приятно быть снова так близко к самому хоккею. Меня удивило, что скорость игры заметно выросла. Когда смотришь матчи из ложи, то не замечаешь таких вещей, - приводит слова Курри пресс-служба КХЛ.

Отметим, что наставник финского клуба Лаури Марьямяки находится на карантине, и в этой встрече обязанности главного тренера исполнял генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри.

После этой игры «Йокерит», набрав 25 очков в 20 встречах, поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Локомотив», имея в активе 36 очков после 26 матчей, занимает на «Западе» третье место.