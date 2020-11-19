Игорь Никитин: В матче с «Нефтехимиком» смогли реализовать свои моменты

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу команды в выездном матче с «Нефтехимиком» (4:2).

- Сыграли сегодня очень дисциплинировано. Молодежь внесла свой вклад в результат, желание их переполняло. «Нефтехимик» играл хорошо в обороне. Но мы смогли реализовать свои моменты, - цитирует Никитина официальный сайт ЦСКА.

После этой игры ЦСКА набрал 45 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Нефтехимик», имея в активе 16 очков, занимает на «Востоке» 11 место.