Андрей Скабелка: Разочарованы результатом матча с «Йокеритом»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал поражение команды в матче с «Йокеритом» (1:4).

– Разочарованы этим результатом. Второй матч подряд мы неплохо начинаем, создаем достаточное количество моментов, а соперник первым-вторым броском забивает. Отошли от нашей структуры игры, от того, что мы хотим видеть. Может быть мы перестали быть достаточно сконцентрированными – позволяем соперникам иметь контратаки, откуда приходят и голы, – цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.

После этой игры «Йокерит», набрав 25 очков в 20 встречах, поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Локомотив», имея в активе 36 очков после 26 матчей, занимает на «Западе» третье место.