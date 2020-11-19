Дмитрий Квартальнов: Пропускать пять шайб дома – многовато для «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал победу над «Торпедо» (7:5) во встрече регулярного чемпионата КХЛ.

– Очень много голов забили и пропустили много. Пять шайб дома – многовато для нас. В последнее время пропускаем много в меньшинстве, надо доработать с этим компонентом. Забили хорошие голы, ребята неплохо играли в атаке, - цитирует Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

После этой игры «Ак Барс» набрал 42 очка и вышел в лидеры турнирной таблицы Восточной конференции, «Торпедо», имея в активе 24 очка, занимает на «Востоке» десятое место.