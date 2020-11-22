Олег Знарок: Когда играли 5 на 3, нужно было забивать и решать исход матча с «Нефтехимиком»

- Сегодня была плохая игра для нас.

- В последних матчах «Спартак» был жесткой, напористой командой, сегодня этого не было. Есть объяснение?

- Объяснение одно. Когда мы играли 5 на 3, нужно было забивать и решать исход матча.

- Пятый матч подряд через день. Как это повлияло на команду?

- Это очень тяжело, так как у нас практически один и тот же состав, много травмированных, мы до конца не успеваем восстанавливаться, - приводит слова Знарка пресс-служба красно-белых.

После этой игры «Нефтехимик» набрал 18 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Спартак», имея в активе 32 очка занимает на «западе» шестую строчку.