Вячеслав Буцаев: Здорово, что во втором периоде со «Спартаком» выстояли пятиминутное удаление

- Видно, что в первом периоде мы смотрелись предпочтительней соперника. Создавали много моментов, но не смогли их реализовать. Здорово, что во втором периоде выстояли пятиминутное удаление и сумели воплотить моменты в голы, то, чего не хватало в первом периоде. Во третьем, к сожалению, была одна ошибка, и соперник ей воспользовался. Хорошо, что сумели забить пятый гол и довести матч до победы, - приводит слова Буцаева пресс-служба красно-белых.

После этой игры «Нефтехимик» набрал 18 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Спартак», имея в активе 32 очка занимает на «западе» шестую строчку.