Рижское «Динамо» в гостях переиграло «Куньлунь» (видео)

Хоккеисты рижского «Динамо» в овертайме переиграли «Куньлунь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.
В составе рижской команды заброшенными шайбами отметились Ондржей Витасек (9-я минута), Микс Индрашис (19, 55), Павел Чернов (29) и Денис Паршин (65), у пекинской команды отличились Джейк Челиос (17), Хантер Шинкарук (42, 47) и Тайлер Вон (56).
После этой игры «Динамо», одержав четвертую победу в текущем сезоне, набрало 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь», имея в активе 13 очков, идет 12-м на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Динамо» (Рига) – 4:5 OT (1:2, 0:1, 3:1, 0:1)
Голы: Витасек (Индрашис), 8:26 – 0:1. Челиос (Шинкарук, Уэллмэн), 16:12 – 1:1. Индрашис (Мюррэй, Митчелл), 18:18 – 1:2. Чернов (Сунд, Паршин), 28:21 – 1:3. Шинкарук (Мерфи, Вон), 41:17 – 2:3 (бол). Шинкарук (Мерфи), 46:13 – 3:3 (бол). Индрашис (Дарзиньш), 54:42 – 3:4 (бол). Вон (Уэрек, Уэллмэн), 55:06 – 4:4 (бол). Паршин (Сунд), 64:49 – 4:5.
Вратари: Шикин – Галимов.