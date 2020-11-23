ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Рижское «Динамо» в гостях переиграло «Куньлунь» (видео)
23 ноября 21:49
автор:
автор фото: ХК «Динамо» (Рига)

Рижское «Динамо» в гостях переиграло «Куньлунь» (видео)

Клуб из Пекина продлил свою серию поражений до восьми матчей.

Хоккеисты рижского «Динамо» в овертайме переиграли «Куньлунь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

В составе рижской команды заброшенными шайбами отметились Ондржей Витасек (9-я минута), Микс Индрашис (19, 55), Павел Чернов (29) и Денис Паршин (65), у пекинской команды отличились Джейк Челиос (17), Хантер Шинкарук (42, 47) и Тайлер Вон (56).

После этой игры «Динамо», одержав четвертую победу в текущем сезоне, набрало 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь», имея в активе 13 очков, идет 12-м на Востоке.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Динамо» (Рига) – 4:5 OT (1:2, 0:1, 3:1, 0:1)
Голы: Витасек (Индрашис), 8:26 – 0:1. Челиос (Шинкарук, Уэллмэн), 16:12 – 1:1. Индрашис (Мюррэй, Митчелл), 18:18 – 1:2. Чернов (Сунд, Паршин), 28:21 – 1:3. Шинкарук (Мерфи, Вон), 41:17 – 2:3 (бол). Шинкарук (Мерфи), 46:13 – 3:3 (бол). Индрашис (Дарзиньш), 54:42 – 3:4 (бол). Вон (Уэрек, Уэллмэн), 55:06 – 4:4 (бол). Паршин (Сунд), 64:49 – 4:5.
Вратари: Шикин – Галимов.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Северсталь» победила в МагнитогорскеКлассика жанра. «Спартак» и «Динамо» не выявили победителя в дербиЕлизавета Туктамышева шокирована победой на московском этапе Гран-при72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она измениласьТуктамышева рассказала, мешает ли ей грудь выступатьКомментатор из США метко высказался о скандале с Дзюбой
Еврокубки: кто первым одержит победу в группе?
На этой неделе пройдут 4 матча 4-го тура групповых этапов еврокубков с участием российских клубов.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.

Итоги спортивной недели

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика