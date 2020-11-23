«Сибирь» победила ЦСКА, прервав серию армейцев из пяти побед (видео)

Хоккеисты «Сибири» переиграли ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.
В составе новосибирского клуба заброшенными шайбами отметились Олег Ли (5-я минута), Дмитрий Саюстов (14), Микаэль Руохомаа (23), Данил Романцев (34) и Андрей Ермаков (49), у армейцев отличился Максим Мамин (11).
После этой игры «Сибирь» набрала 27 очков и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА, имея в активе 47 очков, продолжает лидировать на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) – «Сибирь» (Новосибирск) – 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Голы: Ли (Романцев), 4:04 – 0:1. Мамин (Ибрагимов, Окулов), 10:54 – 1:1.Саюстов (Чесалин, Шашков), 13:09 – 1:2. Руохомаа (Пуустинен, Романцев), 22:48 – 1:3 (бол). Романцев, 33:06 – 1:4 (бол). Ермаков (Гуркин, Миловзоров), 48:17 – 1:5 (бол).
Вратари: Шарыченков – Сятери.