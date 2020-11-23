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«Авангард» переиграл «Ак Барс» в юбилейном матче на глазах Ягра (видео)
23 ноября 22:04
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автор фото: ХК «Авангард»

«Авангард» переиграл «Ак Барс» в юбилейном матче на глазах Ягра (видео)

Матч прошел в Москве на «ВТБ Арене» и был посвящен 70-летию омского хоккея.

Хоккеисты «Авангарда» переиграли «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

В составе омской команды заброшенными шайбами отметились Оливер Каски (11-я минута) и Корбан Найт (14, 47).

Чешский голкипер «Авангарда» Шимон Грубец отразил 18 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч за новую команду и третий в карьере КХЛ.

Отметим, что матч прошел в Москве на «ВТБ Арене» и был посвящен 70-летию омского хоккея. Встречу посетили известные гости, в том числе бывший форвард «ястребов» Яромир Ягр.

После этой игры «Авангард» набрал 40 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Ак Барс», имея в активе 44 очка, продолжает лидировать на Востоке.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Ак Барс» (Казань) – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Каски (Зернов, Стась), 10:57 – 1:0. Найт (Емелин, Шарипзянов), 13:25 – 2:0. Найт (Буше, Каски) – 3:0 (бол).
Вратари: Грубец – Рейдеборн

источник: «Советский спорт»
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