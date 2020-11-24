Петерис Скудра: Было непросто справляться со скоростями, которые предложил «Куньлунь»

Главный тренер «Динамо» (Рига) прокомментировал победу в выездном матче с «Куньлунем» (5:4 ОТ).

– Матч получился результативный, быстрый, в атакующем стиле. Нам было непросто справляться со скоростями, которые предложил соперник. Тем не менее, неплохо действовали в атаке. На третий период надо выходить более собранными. Первые пять минут – два выброса шайбы и два гола в наши ворота. Но сражались до конца, – цитирует Скудру пресс-служба КХЛ.

Добавим, что после этой игры «Динамо», одержав четвертую победу в текущем сезоне, набрало 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.