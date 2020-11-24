Алексей Ковалев: При таком количестве моментов команда должна выигрывать

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» прокомментировал поражение команды в матче с рижским «Динамо» (4:5 ОТ).

– Ребята хорошо выложились, но при этом мы допустили ошибки, после которых соперник реализовал свои моменты. Мы свои использовать не смогли, плюс – у «Динамо» хорошо сыграл вратарь.

– Восьмое поражение подряд, насколько сильно это психологически давит на команду?

– Влияет, а что делать? С другой стороны – мы неплохо играем. Как я уже говорил – создаем моменты, но реализация – очень низкая. При таком количестве моментов команда должна выигрывать. По крайне мере, забивать больше, – передает слова Ковалева официальный сайт КХЛ.

Добавим, что «Куньлунь», набрав 13 очков в 27 встречах чемпионат, с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче пекинская команда встретится на своем льду с «Амуром».