Шведы Юханссон и Нильссон покидают «Сочи»

Шведские нападающие Линус Юханссон и Маркус Нильссон покидают «Сочи».
Пресс-служба клуба сообщила, что контракты с обоими хоккеистами расторгнуты.
Соглашения с шведскими нападающими Маркусом Нильссоном и Линусом Юханссоном расторгнуты. Подробности: https://t.co/YipgvHf8sZ pic.twitter.com/kWEzAbPqr9— ХК «Сочи» (@HCSOCHI) November 24, 2020
Оба форварда присоединились к команде перед началом сезона. В активе Нильссона 6 (2+4) очков в 18 матчах регулярного чемпионата, Юханссон заработал 2 (1+1) балла в восьми играх.