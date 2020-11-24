Дубль Жафярова помог «Торпедо» разгромить «Автомобилист» (видео)

«Торпедо» разгромило «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.
В составе победителей дубль оформил Дамир Жафяров, по одной шайбе забросили Энди Миэл, Зият Пайгин и Иван Чехович. У гостей отличился Павел Дацюк.
В турнирной таблице Восточной конференции нижегородцы занимают седьмое место, набрав 28 очков. «Автомобилист» расположился на четвертой позиции (38).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижегородская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
Голы: Жафяров, 7:57, 15:36. Миле, 11:41 (бол.). Пайгин, 31:38. Чехович, 39:25 (бол.) — Дацюк, 11:55.
источник: «Советский спорт»