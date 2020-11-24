«Северсталь» одержала волевую победу над «Витязем» (видео)

Хоккеисты «Северстали» нанесли поражение «Витязю» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
В составе череповецкой команды заброшенными шайбами отметились Егор Морозов (38-я минута) и Владислав Провольнев (58). У подмосковного клуба отличлся Александр Дергачев (21).
После этой игры «Северсталь» набрала 32 очка и расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Витязь» с 27 очками занимает на «Западе» девятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» - «Витязь» - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)