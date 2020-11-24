«Амур» в гостях переиграл «Куньлунь» (видео)

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» - «Амур» завершился со счетом 2:4.
Победу гостям принесли точные броски Павла Турбина, Дмитрия Лугина, Александра Горшкова и Доминика Масина. У хозяев шайбы на счету Вячеслава Лещенко и Андрея Баканова.
«Куньлунь» продолжает замыкать турнирную таблицу Восточной конференции с 13 очками. «Амур» поднялся на девятое место (26).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы: Турбин — 1 (бол., Голубев), 12:37 — 0:1. Лещенко — 1 (Локхарт, Торопченко), 23:34 — 1:1. Лугин — 2 (Г. Зогорна, Турбин), 33:22 — 1:2. Баканов — 2 (Уэрек, Бондра), 37:44 — 2:2. Горшков — 8 (бол., Голубев, Полунин), 51:49 — 2:3. Машин — 1 (Т. Зогорна, Лугин), 56:15 — 2:4.
источник: «Советский спорт»