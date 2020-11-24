Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Локомотив» (видео)

Хоккеисты минского «Динамо» переиграли «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
В составе белорусской команды заброшенной шайбой отметился Брэндон Козун (21-я минута), у ярославского клуба отличился Егор Коршков (57).
В овертайме победный бросок на свой счет записал Егор Шарангович (63).
После этой игры «Динамо» набрало 34 очка и расположилось на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Локомотив» с 39 очками занимает на «Западе» третье место.
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