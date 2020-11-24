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24 ноября 21:45

«Спартак» на выезде одержал победу над «Сочи» (видео)

Сочинская команда потерпела четвертое поражение кряду.

Хоккеисты «Спартака» переиграли «Сочи» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

В составе сочинской команды заброшенными шайбами отметились Давид Рундблад (4-я и 29-я минуты) и Сергей Шмелев (27), у московского клуба отличились Илья Талалуев (26), Лукаш Радил (26), Никита Соколов (28), Мартин Бакош (41) и Артем Федоров (60).

После этой игры «Спартак» набрал 34 очка и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» с 19 очками занимает на «Западе» десятое место.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Сочи» - «Спартак» - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Голы: Рундблад (Гараев, Апальков), 03:15 - 1:0. Талалуев (Любимов), 25:19 - 1:1. Радил (Бакош, Лехтеря), 25:29 - 1:2. Шмелев, 26:44 - 2:2. Соколов, 27:13 - 2:3. Рундблад (Квартальнов), 28:00 - 3:3. Бакош (Радил, Лехтеря), 40:43 - 3:4. Федоров (Никонцев), 59: 07- 3:5 (п.в).

Вратари: Третьяк - Гудачек (00:00-28:00), Трушков (28:00-60:00).

источник: «Советский спорт»
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Итоги дня - футбол, «Спартак», «Локомотив» - самое интересное!

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