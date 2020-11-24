«Спартак» на выезде одержал победу над «Сочи» (видео)

Хоккеисты «Спартака» переиграли «Сочи» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.
В составе сочинской команды заброшенными шайбами отметились Давид Рундблад (4-я и 29-я минуты) и Сергей Шмелев (27), у московского клуба отличились Илья Талалуев (26), Лукаш Радил (26), Никита Соколов (28), Мартин Бакош (41) и Артем Федоров (60).
После этой игры «Спартак» набрал 34 очка и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» с 19 очками занимает на «Западе» десятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» - «Спартак» - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)