«Йокерит» разгромил московское «Динамо», Йоэнсуу и Пакаринен оформили по дублю (видео)

«Йокерит» разгромил московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:1.

В составе финского клуба дубли оформили Йессе Йоэнсуу и Ииро Пакаринен, по шайбе забросили Брайан О'Нейлл и Якуб Крейчик. У динамовцев гол на счету Вячеслава Кулемина.

В турнирной таблице Западной конференции «Йокерит» набрал 29 очков и занимает восьмое место. Бело-голубые расположились на четвертой позиции (34).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) - «Динамо» (Москва) - 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Голы: Йоэнсуу, 1. 43. Крейчик, 28. О'Нейлл, 33. Пакаринен, 33. 47 - Кулемин, 50.