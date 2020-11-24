СКА переиграл на своем льду «Барыс» (видео)

Хоккеисты СКА одержали победу над «Барысом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.
В составе петербургской команды заброшенными шайбами отметились Иван Морозов (10-я минута), Евгений Кетов (16), Кирилл Марченко (36) и Владимир Ткачев (46), у казахстанского клуба отличились Виктор Сведберг (17), Якоб Лилья (20) и Линус Виделль (43).
После этой игры СКА набрал 39 очков и расположилось на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Барыс» с 25 очками занимает на «Востоке» десятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА – «Барыс» - 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)
источник: «Советский спорт»