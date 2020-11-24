Олег Знарок: В матче с «Сочи» начали неплохо, но большинство у нас снова не пошло

- Начали неплохо, но большинство у нас снова не пошло, поэтому надо было вносить изменения.

- Почему не идет большинство?

- Так бывает, у нас много игроков не играют, которые ведут большинство. Я имею ввиду Ганзла и Юсе.

- Команды установили рекорд скорострельности КХЛ - пять шайб за 2:41.

- Мы просто неправильно играли. После забитых голов надо играть более серьезно, без потерь на дальней синей линии, - приводит слова Знарка пресс-служба красно-белых.

Добавим, что после этой игры «Спартак» набрал 34 очка и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» с 19 очками занимает на «Западе» десятое место.