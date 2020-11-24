Валерий Брагин: В игре с «Барысом» было много индивидуальных ошибок

- Очень непростой матч. Противник приехал после ряда поражений, был очень сконцентрирован. Было много и индивидуальных ошибок у нас. Но главное – выиграли и взяли два очка. Хотел бы поблагодарить болельщиков. Непростая ситуация, но мы всегда ощущаем их поддержку, - приводит слова Брагина пресс-служба СКА.

Добавим, что после этой игры СКА набрал 39 очков и расположилось на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Барыс» с 25 очками занимает на «Востоке» десятое место.