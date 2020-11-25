Андрей Разин: Рад, что наконец-то обыграли «Витязь»

- «Спартак», «Витязь» - прямые наши конкуренты. Еще «Динамо Минск». С ними, конечно, игры идут за четыре очка, можно сказать. У нас столько игр за два сезона, что мы никак не можем эту команду обыграть. Все проходит по одному сценарию: мы атакуем, не забиваем, пропускаем. Сегодня, я считаю, большое территориальное преимущество было на нашей стороне. И по времени в атаке, и по броскам. Я рад, что наконец-то мы выиграли. Рад, что в большинстве победную шайбу забили. Немножко сами себе подпортили в начале второго периода, когда пропустили в большинстве, но я рад, что преодолели, не сломались, выиграли, - цитирует Разина пресс-служба «Северстали».

Добавим, что после этой игры «Северсталь» набрала 32 очка и расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Витязь» с 27 очками занимает на «Западе» девятое место.