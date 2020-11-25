Диана Мохова: Когда выходишь судить мужские соревнования, все равно есть дискриминация

Диана Мохова сообщила о трудностях, с которыми приходится сталкиваться женщинам-арбитрам, работая на мужских хоккейных матчах.

«Сейчас спокойно реагируют, потому что меня уже все знают, – отметила Мохова в интервью для Sport24.ru – Особо ничего не возражают, если даже что-то слышу, то всегда говорю им: «Все рты закрыли, я здесь судья, а не вы». Начала с ними более жестко общаться, раньше, конечно, было очень тяжело. Тем более, когда я начинала, девочек-судей было 7-8, это сейчас уже под 30 человек. Тогда нам кричали всякие обидные вещи. Но это тоже нужно пройти, как-то закалить характер, без этого никуда. Когда выходишь на мужские соревнования, все равно определенную роль играет половая дискриминация. И ты просто выходишь и доказываешь, что ты можешь судить и что знаешь правила. И вот так вот, шаг за шагом ты отстаиваешь свое место. У меня вроде получилось.

Нужно понимать, что у нас есть секунда, чтобы оценить все действие и вынести решение. Бывает такое, что я свищу и знаю, что ошиблась. Или не свистнула и такая: «Блин, надо было свистеть, было вне игры». Я уже знаю момент – права я или нет. Когда орут болельщики, то мне все равно, потому что я уже знаю ответ. Ошиблась, да, тут уже как бы ничего не попишешь. Уже спокойнее отношусь к тому, что мне могут что-то сказать. Но, когда я понимаю, что была права и уверена в этом, то мне вообще все равно. Посмотрите потом на видео, увидите, что ничего не было и скажите, что судья молодец. У нас есть золотое правило среди судей: момент ушел, все – забудь о нем, если даже ошибся».