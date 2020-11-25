Дубль Алексеева помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Нефтехимик» (видео)

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» со счетом 6:2.

В составе победителей дубль оформил Александ Алексеев, по разу отличились Сакари Маннинен, Филип Ларсен, Теему Хартикайнен и Родион Амиров. У гостей шайбы на свой счет записали Ильдар Шиксатдаров и Павел Порядин.

Голкипер «Салавата» Данил Тарасов отразил 31 бросок по своим воротам.

В турнирной таблице Восточной конференции уфимский клуб расположился на четвертой позиции с 40 очками. «Нефтехимик» - 11-й (18).

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