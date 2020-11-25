«Ак Барс» в серии буллитов переиграл «Металлург» (видео)

Хоккеисты «Ак Барса» в серии буллитов переиграли «Металлург» в выездном матче со счетом 3:2.

В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Найджел Доус (15-я минута) и Михаил Глухов (49), у магнитогорского клуба отличились Сергей Мозякин (24) и Максим Карпов (47).

В овертайме команды также не смогли выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались игроки «Ак Барса» - победный бросок на счету Доуса

После этой игры «Ак Барс» набрал 45 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Металлург», имея в активе 36 очков, занимает на «Востоке» шестое место.

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