Сергей Гимаев-младший: Не буду скрывать, перед первым эфиром было волнение

- Почему решил пойти именно на телевидение? Мне очень нравится. Я ведь всю жизнь играю в хоккей. Очень сложно быстро найти какую-то другую работу. Здесь у меня было конкретное предложение, и я с радостью согласился. У меня не было вариантов стать тренером или менеджером. Мне надо сначала себя реализовать, показать, на что я способен, прежде чем получить такое предложение.

Как прошли первые эфиры? Сегодня я впервые комментировал игру. Было волнение, не буду скрывать. Но я прекрасно знал, что меня ждет и как это все будет выглядеть. Но на подсознательном уровне волнение все равно присутствовало, правда, достаточно быстро оно прошло, - приводит слова Гимаева Sport24.ru.

Добавим, что Гимаев-младший сегодня отработал матч «Салават Юлаев» - «Нефтехимик» (6:2), а до этого был гостем программы все на хоккей.