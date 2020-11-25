«Сибирь» на выезде переиграла рижское «Динамо» (видео)

Хоккеисты «Сибири» одержали победу над рижским «Динамо» в гостевом матче КХЛ со счетом 3:2.
В составе новосибирского клуба заброшенными шайбами отметились Пекка Йормакка (10-я минута), Юусо Пуустинен (11) и Никита Шашков (51), у рижской команды отличились Глеб Зырянов (26) и Микс Индрашис (44).
После этой игры «Сибирь» набрала 29 очков и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 12 очками занимает на «Западе» 11-е место.
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«Динамо» (Рига) – «Сибирь» - 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)