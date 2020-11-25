Дмитрий Квартальнов: Мы неплохо начали, но потом «Металлург» перехватил инициативу

- На буллитах нам где-то повезло, и Найджел Доус забил два гола. Была равная игра – мы неплохо начали, но потом «Металлург» перехватил инициативу, опять удаления наши сделали свое дело. Но здорово, что мы выстояли, голы в матче были такие… Нужно было больше бросать по воротам, мы получили гол набросом от Сергея Мозякина, потом сами забили такой тоже. Без бросков в общем-то и голов не будет, мы сориентировали ребят на это. А что победили – это хорошо, - цитирует Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

После этой игры «Ак Барс» набрал 45 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Металлург», имея в активе 36 очков, занимает на «Востоке» шестое место.