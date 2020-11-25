Найджел Доус: Приятно, что получилось отыграться за прошлые промахи

– Игра была равная, в первом периоде наш темп был получше, а во втором мы сбились. Думаю, повлияла пауза в матче на просмотр нашей отменённой второй шайбы. Соперник потом быстро забил, там тоже была пауза на просмотр, это немножко сбило ритм. Но мы собрались, бились, чтобы отыграться и в овертайме могли забить. Здорово, что победили на буллитах.

– Фактически вы забросили три шайбы сегодня. Хотелось бы видеть их все в статистике?

– Ха-ха, приятно в первую очередь побеждать, и что получилось как-то отыграться за промахи в предыдущей игре, – цитирует Доуса пресс-служба «Ак Барса».

После этой игры «Ак Барс» набрал 45 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Металлург», имея в активе 36 очков, занимает на «Востоке» шестое место.