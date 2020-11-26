«Трактор» вырвал победу у «Автомобилиста» в овертайме

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Автомобилистом» завершился победой хозяев со счетом 4:3.

В основное время соперники забили друг другу по три шайбы. В составе хозяев голы забили Лукаш Седлак (16-я минута), Томаш Гика (34) и Понтус Оберг (60). Гости ответили результативными ударами Алексея Макеева (17), Георгия Белоусова (31) и Питера Холланда (49).

В овертайме победу челябинцам принес точный бросок Сергея Калинина (62).

«Трактор» набрал 42 очка и остался на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции. Екатеринбургский клуб идет на пятой строчке с 39 очками.

28 ноября «Автомобилист» примет на своем поле ЦСКА, а днем позже челябинцы сыграют в гостях с «Нефтехимиком».