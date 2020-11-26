«Авангард» на своем льду переиграл «Амур»

Хоккеисты «Авангарда» одержали победу над «Амуром» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
В составе омской команды заброшенными шайбами отметились Рид Буше (5-я минута), Егор Чинахов (6) и Корбан Найт (38), у хабаровского клуба отличились Валентин Пьянов (15) и Гинек Зогорна (48).
После этой игры «Авангард» набрал 42 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 26 очками занимает девятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» - «Амур» - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)