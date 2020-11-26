Билл Питерс: В конце матча с «Трактором» не смогли додержать счет

- Сегодня был очень хороший хоккей. Команды обменивались опасными моментами. Где-то чуть больше мы создавали, где-то - соперник, по очереди их реализовывая. Конечно, подвели удаления. Соперник смог реализовать большинство и в конце мы не смогли додержать счет, соперник снова забил и сравнял. В овертайме все закончилось, - приводит слова Питерса официальный сайт «Трактора».

Добавим, что после этой игры «Трактор» набрал 42 очка и остался на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции. Екатеринбургский клуб с 39 очками занимает на «Востоке» пятую строчку. В следующем матче «Автомобилист» примет на своем поле ЦСКА, а челябинская команда сыграет в гостях с «Нефтехимиком».