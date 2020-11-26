Анвар Гатиятулин: Самоотдача и поддержка болельщиков помогли обыграть «Автомобилист»

- Готовились. Понимали, что будет непростой матч. Таким он и получился. Знали сильные и слабые стороны соперника. Также провели анализ своей прошлой игры. Постарались донести до ребят, чтобы ошибки не повторялись. Ребята молодцы, с этим заданием справилась. Плюс - самоотдача и поддержка болельщиков помогла добиться успеха. За это им огромное спасибо, - приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

Добавим, что после этой игры «Трактор» набрал 42 очка и остался на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции. Екатеринбургский клуб с 39 очками занимает на «Востоке» пятую строчку. В следующем матче «Автомобилист» примет на своем поле ЦСКА, а челябинская команда сыграет в гостях с «Нефтехимиком».