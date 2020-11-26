«Динамо» из Минска обыграло «Витязь» в овертайме

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» (Минск) – «Витязь» завершился победой белорусской команды со счетом 4:3 ОТ.
В составе победителей шайбы забросили Райан Спунер (12-я и 57-я минуты), Егор Шарангович (39) и Роман Горбунов (63). Соперник ответил голами Каспарса Даугавиньша (26), Артема Бородкина (42) и Маттиаса Теденбю (47).
Минский клуб набрал 36 очками и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» идет на девятой строчке с 28 очками.
28 ноября «Витязь» на своей площадке встретится с «Йокеритом», а днем позже минский клуб отправится в гости к «Локомотиву».
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