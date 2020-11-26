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26 ноября 21:48

«Динамо» из Минска обыграло «Витязь» в овертайме

Подмосковный клуб дважды уступал своему сопернику по ходу основного времени матча.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» (Минск) – «Витязь» завершился победой белорусской команды со счетом 4:3 ОТ.

В составе победителей шайбы забросили Райан Спунер (12-я и 57-я минуты), Егор Шарангович (39) и Роман Горбунов (63). Соперник ответил голами Каспарса Даугавиньша (26), Артема Бородкина (42) и Маттиаса Теденбю (47).

Минский клуб набрал 36 очками и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» идет на девятой строчке с 28 очками.

28 ноября «Витязь» на своей площадке встретится с «Йокеритом», а днем позже минский клуб отправится в гости к «Локомотиву».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Витязь» (Подольск) – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Спунер (Лодня), 11:06 – 1:0. Даугавиньш (Дэнфорт, Хультстрем), 25:50 – 1:1 (бол). Шарангович (Мерфи, Демков), 38:37 – 2:1. Бородкин (Ларичев), 41:59 – 2:2. Теденбю (Дэнфорт), 46:30 – 2:3. Спунер (Козун), 56:27 – 3:3. Горбунов (Шарангович), 62:06 – 4:3.

Вратари: Фурх – Ежов

источник: «Советский спорт»
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