СКА в гостях одержал волевую победу над «Северсталью» (видео)

Хоккеисты СКА переиграли «Северсталь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
В составе череповецкой команды заброшенными шайбами отметились Александр Петунин (31-я минута) и Даниил Вовченко (34), у команды из Санкт-Петербурга отличились Йоонас Кемппайнен (46), Антон Бурдасов (47) и Евгений Кетов (54).
После этой игры СКА набрал 41 очко и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» с 32 очками занимает седьмое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» - СКА – 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)