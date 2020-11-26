Московское «Динамо» дома победило «Локомотив», проигрывая по ходу встречи со счетом 0:3

Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» (4:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Все свои голы ярославцы забросили во втором периоде – голы на счету Артура Каюмова (21), Рушана Рафикова (34) и Антона Ландера (40).

В третьей двадцатиминутке хозяева сумели забить три шайбы в ворота голкипера соперника Эдварда Паскуале – по результативному броску отметились Оскар Линдберг (51), Дмитрий Кагарлицкий (57) и Вадим Шипачев (57). Таким образом, основное время завершилось вничью 3:3.

В овертайме москвичи смогли добиться победы благодаря голу Михала Чайковски (64).

«Локомотив» с 40 очками остался на третьем месте турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» идет на четвертой строчке с 36 очками.