ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 ноября 21:59

Московское «Динамо» дома победило «Локомотив», проигрывая по ходу встречи со счетом 0:3

В последних пяти встречах КХЛ москвичи одержали четыре победы.

Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» (4:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Все свои голы ярославцы забросили во втором периоде – голы на счету Артура Каюмова (21), Рушана Рафикова (34) и Антона Ландера (40).

В третьей двадцатиминутке хозяева сумели забить три шайбы в ворота голкипера соперника Эдварда Паскуале – по результативному броску отметились Оскар Линдберг (51), Дмитрий Кагарлицкий (57) и Вадим Шипачев (57). Таким образом, основное время завершилось вничью 3:3.

В овертайме москвичи смогли добиться победы благодаря голу Михала Чайковски (64).

«Локомотив» с 40 очками остался на третьем месте турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» идет на четвертой строчке с 36 очками.

Оба коллектива проведут следующие матчи на своих домашних аренах – 29 ноября ярославский клуб сыграет против минского «Динамо», а дне ранее москвичи встретятся с «Амуром».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) – 4:3 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 1:0)

Голы: Каюмов (Рафиков, Осипов), 20:53 – 0:1. Рафиков (Осипов, Алексеев), 33:18 – 0:2. Ландер (Марченко, Аверин), 39:10 – 0:3. Линдберг (Яшкин, Чайковски), 50:56 – 1:3 (бол). Кагарлицкий (Яшкин, Сергеев), 56:06 – 2:3 (бол). Шипачев (Сергеев, Миронов), 56:44 – 3:3. Чайковски (Яшкин, Линдберг), 63:23 – 4:3.

Вратари: Бочаров – Паскуале

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Загитова и Медведева примут участие в ледовом шоу ТутберидзеВидео-воспоминания первого боя Конора Макгрегора и Дастина ПорьеВ поисках дна. Катастрофа российского футбола в еврокубках продолжаетсяВскрытие показало истинную причину смерти Диего МарадоныВасилий Уткин отреагировал на скандальное интервью с ЧерчесовымРоднина отреагировала на жалобу Бестемьяновой о пенсии в 90 тысяч
ЦСКА и «Фейенорд» вновь порадуют нас голами? Да – 1,82!
26 ноября армейцам предстоит ключевой матч группового этапа Лиги Европы с «Фейенордом». Судя по всему, нас ожидает зрелищная и результативная игра, как это было три недели назад в Нидерландах.
Сезон смены чемпионов? Время ставить на второй эшелон!
Экстремальные условия текущих национальных чемпионатов дают реальную возможность для давно ничего не выигрывавших команд подвинуть привычных чемпионов с пьедестала.
Еврокубки: кто первым одержит победу в группе?
На этой неделе пройдут 4 матча 4-го тура групповых этапов еврокубков с участием российских клубов.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.

Футбол. Cкончался Диего Марадона

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика