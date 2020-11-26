ЦСКА на выезде переиграл «Сочи» (видео)

Хоккеисты ЦСКА переиграли «Сочи» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.
В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Мэт Робинсон (10-я минута), Антон Слепышев (10), Егор Афанасьев (26) и Максим Шалунов (59), у сочинской команды отличился Сергей Шмелев (11).
После этой игры ЦСКА набрал 49 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» с 19 очками занимает на «Западе» десятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» - ЦСКА – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)